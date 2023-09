Die Inflation in Grossbritannien hat sich im August überraschend abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 6,7 Prozent - nach 6,8 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf im Schnitt 7,0 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.