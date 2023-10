Der tendenzielle Anstieg der Inflation dürfte über die nächsten Monate weiter gehen. So werden im Oktober etwa die höheren Mieten oder Anfang 2024 dann die erneut höheren Energiepreise bei der Teuerung durchschlagen. Die Hälfte der Mieten werde ab Oktober um 3 bis 8 Prozent steigen, was den Inflationsdruck verstärken werde, heisst es etwa in einem Kommentar von Oddo BHF.