Die Mieterträge stiegen in den ersten sechs Monaten um 5,3 Prozent auf 35,9 Millionen Franken. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 3,6 Prozent auf 32,4 Millionen Franken zu. Unter dem Strich erzielte die Gesellschaft mit 22,8 Millionen Franken einen um 5,5 Prozent höheren Reingewinn, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.