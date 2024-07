Im Wallis sind in der Gemeinde Goms noch immer rund 60 Armeeangehörige im Einsatz, im Dorf Saas-Grund, das sehr stark betroffen ist und einen Toten zu beklagen hat, sind es rund 30. In Siders seien die Arbeiten zum Abpumpen des Wassers abgeschlossen, so Gagliardi. Die rund 50 Soldaten seien an ihren Stützpunkt in Bremgarten AG zurückgekehrt.