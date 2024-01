Die vom Österreicher René Benko gegründete Signa-Gruppe ist nach einer starken Wachstumsphase angesichts steigender Zinsen, Baukosten und Energiepreise in die Krise gestürzt. In der Schweiz ist die Gruppe mit 50 Prozent an der Warenhausgruppe Globus beteiligt. In Deutschland gehören unter anderem das Elbtower-Projekt in Hamburg und der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zur Gruppe.