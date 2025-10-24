Für die Aktie ging es am Freitag im frühen New Yorker Handel um zwei Prozent hoch. Im vorbörslichen Geschäft hatte das Plus noch bei acht Prozent gelegen. Im laufenden Jahr hat die Aktie um gut 90 Prozent zugelegt. Mitte September hatte der Einstieg des Chipkonzerns Nvidia für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Einen kräftigen Schub hatte die Aktie zuvor schon im August durch eine Beteiligung der US-Regierung bekommen.