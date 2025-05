Kritik an US-Gebühren auf chinesische Schiffe

Der Verband macht sich dafür stark, dass Sicherheitsbehörden, Marine und Reeder künftig enger zusammenarbeiteten, sagte Haesler, deren Verband aus Hamburg rund 200 Unternehmen vertritt. Kritik äusserte die Expertin für maritime Sicherheitspolitik am Agieren des US-Präsidenten Donald Trump: Von den Zöllen abgesehen sei ein «grösserer Knaller» gewesen, dass vom 14. Oktober an Gebühren auf unter anderem in China gebaute Schiffe erhoben werden sollen, die US-Häfen anlaufen. Die Massnahmen der US-Regierung waren am 17. April verkündet worden.