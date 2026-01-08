Herausforderungen für Patientenversorgung

Ein zentrales Thema für die Branche ist auch das Most-Favored-Nation-Regime, das ausländische Handelspartner gleich behandelt und keine Benachteiligung erlaubt. Der Einbezug der Schweiz als Referenzland für die Medikamentenpreisfestsetzung in den USA schafft völlig neue Voraussetzungen für die weltweite Lancierung von innovativen Medikamenten, mahnt der Verband. «Dies stellt die Patientenversorgung insbesondere in kleinen Märkten wie der Schweiz, die kaufkraftbereinigt tiefere Preise als ihre Nachbarländer aufweist, vor grosse Herausforderungen.»