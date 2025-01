Die Schweiz sei ein Pharmaland. So steuere die Pharmabranche einen wesentlichen Teil zum Wirtschaftswachstum und zum Gesundheitswesen bei, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Im aktuellen, von Interpharma in Auftrag gegebenen Gesundheitsmonitor, beurteilten denn auch drei Viertel der Befragten die Qualität des Schweizer Gesundheitswesens als sehr gut oder gut.