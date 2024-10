Van der Beek bringe reiche Erfahrung aus dem Verpackungssektor mit, heisst es. Der Ingenieur mit Abschluss der Universität Aachen habe in Führungsfunktionen bei früheren Unternehmen Initiativen in Bereichen wie modulare Plattformentwicklung, Technologieentwicklung und digitale Produktfunktionen geleitet. Er werde entsprechend in der Geschäftsleitung eine wichtige Rolle spielen.