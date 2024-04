Der Handel mit den Aktien der Intershop Holding ist am Donnerstag an der Schweizer Börse SIX kurz nach Mittag eingestellt worden. Grund dafür sind technische Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Aktiensplit. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung», teilte das Immobilienunternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.