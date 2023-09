Der 1986 geborene Balschun hat einen Bachelor of Science in Business Administration an der FHS St. Gallen sowie einen Master of Arts in Rechnungswesen und Finanzen an der Universität St. Gallen abgeschlossen, wie Intershop am Montag mitteilte. Zudem absolvierte er einen CAS-Studiengang in Blockchain an der Universität Zürich. Sein Vorgänger Kaul war mehr als elf Jahre bei dem Unternehmen und tritt im ersten Semester des kommenden Jahren auf eigenen Wunsch zurück.