Bei den zuletzt im Dezember verkauften Liegenschaften handelt es sich um ein Gewerbe- und Lagerhaus am Honeywellplatz in Dielsdorf (ZH) sowie um ein Büro-, Gewerbe und Lagerhaus am Industriering und in Lyss (BE). Den Bruttoverkaufserlös beziffert Intershop auf «rund» 41 Millionen Franken.