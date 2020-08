Weil es auf den Inhalt ankommt: Investieren in "Traceable Gold"

Gold konnte seit Jahresbeginn um mehr als 30% zulegen. Zuletzt wurde am 6. August 2020 mit rund 2'063.54 US-Dollar pro Unze ein neues Allzeithoch markiert. Unterstützend wirken mitunter die expansive Geldpolitik der Notenbanken und ein schwacher US-Dollar. Ein Ende der expansiven Geldpolitik ist vorläufig nicht in Sicht, das Umfeld für Gold dürfte somit für die nächsten zwei Jahre positiv bleiben .

Alles Gold glänzt?

Für Anleger, die in Gold investieren möchten, stellt sich nicht nur die Frage, über welches Instrument die Anlage erfolgen soll, sondern auch woher das Gold stammt. Gold ist Gold könnte man meinen – doch dem ist nicht so. Viele Gold-Anlageprodukte referenzieren auf die Goldunze und werden teilweise physisch mit dieser repliziert. Die Goldherkunft spielt dabei in der Regel keine Rolle. Doch dazu gibt es auch Alternativen, die sich mit der Herkunft und weiteren Aspekten in der Goldgewinnung und - verarbeitung auseinandersetzen und einem strikten Code folgen. Man spricht dabei von "traceable gold"– also Gold, das rückverfolgbar ist. Doch wer überprüft dabei was?

"Traceable Gold" – eine echte Alternative

Bei der Beschaffung von "traceable gold" orientiert sich die Emittentin eines Goldproduktes an der jeweils aktuellsten Version der London Bullion Market Association (LBMA) "Responsible Gold Guidance". Dabei handelt es sich um ein umfassendes Regelwerk, welches sich im Wesentlichen mit der Einhaltung folgender Aspekte befasst:

Menschenrechtsverletzungen

Bekämpfung von Geldwäscherei und Bestechung

Terrorismusfinanzierung

verantwortungsvoller und nachhaltiger Umgang mit Natur und Umwelt

Das für dieses Produkt als Absicherung gehaltene Gold wird ausschliesslich von Raffinerien verarbeitet, welche die genaue Herkunft des neu gewonnenen Goldes prüfen und der Emittentin ausführlich dokumentieren. Es werden konsequent nur Länder und Regionen ausgewählt, die sämtliche Standards der LBMA und jene der Raffinerien vollumfänglich erfüllen.

Von der Raffinerie ins Bankdepot

Die Emittentin kennt somit die Herkunft der einzelnen Goldbarren (Mine) und die Raffinerien sind ihr gegenüber verpflichtet, über die Herkunft des Goldes regelmässig und detailliert zu informieren. Die Rückverfolgbarkeit - "traceability" - ist somit gewährleistet und wird durch die berücksichtigten Raffinerien umgesetzt. Auch bei Transport und Lagerung kommt das Regelwerk zum Einsatz:

Das Gold wird konsequent separat gefördert, transportiert und raffiniert, damit es zu keiner Zeit zu einer Vermischung mit konventionell gewonnenem Gold kommt

Das von der Emittentin erworbene "traceable gold" wird in einem für das vorliegende Produkt separatem Depot gehalten.

Die Zürcher Kantonalbank bietet eine Anlage, die auf "traceable gold" referenziert. Unsere jüngste Neuemission ist ein Tracker Zertifikat, mit welchem der Anleger linear am Goldpreis partizipieren kann und sich gleichzeitig keine Sorgen über die Herkunft des zugrundeliegenden Goldes machen muss.

Produktdetails

Valor / ISIN: 50 657 743 / CH0506577433 Emittentin: ZKB Zürich (AAA) Laufzeit: Open end Währung: CHF (nicht gehedged) Geld-Brief: CHF 177.18 – CHF 177.89 (Stand: 13.08.2020) Basiswert: Troy Ounce of Gold in USD Ratio: 1 Zertifikat entspricht 0.1 Basiswerten Sekundärmarkt: wird durch die ZKB sichergestellt Jährliche Gebühr: 0.50% p.a.

Weitere Informationen zu den Strukturierten Produkten der Zürcher Kantonalbank und zum vorgestellten Produkte finden Sie hier:

Quelle: ZKB, Anlagen Aktuell, Juli 2020