Irak: Behörden kündigen strenge Sicherheitsmassnahmen nach Demo an

Nach gewaltsamen Protesten in der südirakischen Stadt Basra hat der Gouverneur der Stadt strenge Sicherheitsmassnahmen angekündigt. "Wir verurteilen die Attentate, die das Gouvernement Basra miterlebt hat", sagte Asad Al-Aidani nach einem Treffen mit Parlamentsmitgliedern und Sicherheitskräften am Samstag in Basra. Man unterstütze friedliche Demonstrationen, akzeptiere aber keine Gewalt. Sicherheitskräfte seien in grosser Zahl in Basra stationiert, um neue Proteste zu verhindern. Die Behörden würden zudem Gruppen ermitteln, die im Verdacht stünden, an den Angriffen auf Aktivisten beteiligt gewesen zu sein, und Inhaber nicht lizenzierter Schusswaffen festnehmen.