Er glaube nicht, dass sie benötigt würden, sagte Trump am Donnerstag auf eine Frage von Journalisten. Er sei jedoch bereit, dies in Betracht zu ziehen. Insider hatten berichtet, das US-Verteidigungsministerium prüfe die Entsendung von zusätzlich etwa 5000 Soldaten in die Region.

Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran haben sich zuletzt deutlich verschlechtert und die Furcht vor einem Krieg aufkommen lassen.

(Reuters)