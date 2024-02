Irans Regierung hat Israel für Explosionen an wichtigsten Gaspipelines verantwortlich gemacht. Ölminister Dschawad Odschi bekräftigte am Mittwoch am Rande einer Kabinettssitzung, dass die Schäden inzwischen behoben seien. «Es war eine israelische Verschwörung, die nicht erfolgreich war», sagte der Minister vor Journalisten.

21.02.2024 10:47