Irans Streitkräfte haben inmitten der Spannungen in Nahost neue Raketenabwehrsysteme präsentiert. Die Systeme namens «Arman» und «Asarachsch» wurden am Samstag in Anwesenheit von Verteidigungsminister Mohammed-Resa Aschtiani vorgestellt, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete.

17.02.2024 10:44