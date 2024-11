Das Gespräch in Genf fand auf Ebene der politischen Direktoren im Aussenministerium statt. Von deutscher Seite war Günter Sautter dabei. Ähnliche Runden hatte es zuletzt etwa in New York gegeben. Aus den Hauptstädten verlautete vorab, das neben dem Atomprogramm auch über die Lage in Nahost gesprochen werden sollte. Dem Iran wiederum ging es zudem um Schritte zu einem Abbau von Sanktionen.