Peseschkian warf Israel in dem Schreiben eine «Apartheid-Politik» vor. Es sei eine «menschliche und islamische Aufgabe», mit dem palästinensischen Volk dafür zu sorgen, diese endgültig zu beenden. Am Montag hatte Peseschkian bereits in einem Schreiben an den libanesischen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bekräftigt, dass er am Anti-Israel-Kurs des Irans festhalten werde.