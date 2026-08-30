Die Menschen in Island haben sich in einem Referendum gegen die ‌Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen ⁠mit der Europäischen Union ausgesprochen. Bei der Abstimmung am Samstag votierten 52,8 Prozent der Wähler gegen den Vorschlag der Regierung, neue Gespräche mit Brüssel aufzunehmen, wie das amtliche ⁠Endergebnis am Sonntag zeigte. Für die Wiederaufnahme sprachen sich demnach 47,2 Prozent aus. Die Wahlbeteiligung in dem rund 400.000 Einwohner zählenden Inselstaat im Nordatlantik lag bei 82,5 Prozent. Nur in zwei Wahlkreisen im Zentrum ‌der Hauptstadt Reykjavik gab es eine Mehrheit für den EU-Kurs, die ländlichen Regionen und die Vororte der Metropole stimmten dagegen.