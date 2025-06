Es war der erste israelische Angriff in diesem Landesteil des Irans. Ausserdem bombardierte die israelische Luftwaffe nach Angaben des Militärsprechers Raketenabschussvorrichtungen, Produktionsstätten für Luftabwehrsysteme und Drohnenkommandos und -lagerstätten in Isfahan, Buschehr und Ahwas. Iranische Soldaten, die Raketensysteme bedienten, wurden ausgeschaltet, hiess es weiter. Das zivil genutzte Atomkraftwerk in Buschehr war kein Ziel dieser Angriffe./gm/DP/he