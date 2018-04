Israel feiert 70. Unabhängigkeitstag mit landesweiter Flugschau

Dutzende Jets, darunter auch Kampfflieger des Typs F-16, donnerten dann im Verlauf des Tages über rund 100 Städte und Gemeinden in dem Mittelmeerland. Vor der Küste vollführten Kampfpiloten am Donnerstag schwierige Flugfiguren und Israels Marine präsentierte in einer Parade ihre Flotte. Fallschirmjäger sprangen über dem Mittelmeer ab.

Zum ersten Mal nahmen auch Luftwaffen anderer Länder an der traditionellen Flugshow teil. Griechenland, Italien, Österreich, Kanada, Grossbritannien und Polen hatten Teams geschickt.

Die Feierlichkeiten im jüdischen Staat, die am Mittwochabend begannen, sollen 70 Stunden dauern und bis Samstagabend gehen. Während des Sabbats von Freitagabend an gibt es eine Ruhepause.

Zahlreiche Israelis feierten den Unabhängigkeitstag traditionell mit Grillpartys im Freien. Die Feierlichkeiten zu Israels 70. Unabhängigkeitstag hatten am Mittwochabend mit einer opulenten Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem begonnen.

"Wir können uns aus eigenen Kräften selbst verteidigen, das ist die Essenz der Unabhängigkeit", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Ansprache. Bei der Zeremonie wurden feierlich Fackeln entzündet.

Am Abend wurden in vielen Städten, darunter in Tel Aviv, Feuerwerke entzündet. Entlang der Mittelmeerküste und auf den Strassen feierten die Menschen auf zahlreichen Partys bis zum Morgengrauen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte Israel zum 70. Jubiläum einen entschlossenen Kampf gegen Judenhass zu. "Wir wenden uns entschlossen gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen", schrieb die CDU-Chefin in einem am Donnerstag veröffentlichten Grusswort für die "Jüdische Allgemeine". Die Sicherheit des Staates Israel sei und bleibe Teil der Staatsräson Deutschlands.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas schrieb bei Twitter: "Ich wünsche Israel, dass die nächsten 70 Jahre vor allem auch Jahre des Friedens sein werden."

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb beginnen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April.

In Israel leben nach aktuellen Angaben des Zentralen Israelischen Statistikbüros 8,8 Millionen Menschen. 75 Prozent von ihnen sind Juden und rund 20 Prozent sind Araber.

(SDA)