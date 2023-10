Angesichts des verheerenden Angriffs der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat Israel die Mobilisierung von rund 300 000 Reservisten angeordnet. Das Land steht damit möglicherweise vor einer militärisch wie diplomatisch riskanten Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Dies sei die grösste Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, sagte ein Armeesprecher am Montag.

09.10.2023 19:19