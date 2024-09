Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben am Montag rund 1.600 Ziele im Libanon an - und führte die Attacken in der Nacht auf Dienstag fort. Die Angriffe unter dem Codenamen «Pfeile des Nordens» zielten nach israelischer Darstellung auf Waffenlager der proiranischen Hisbollah-Miliz, die Israel seit Anfang Oktober mit rund 9.000 Raketen und Drohnen angegriffen habe. Einige dieser Lager hätten sich in privaten Wohnräumen von Zivilisten befunden, die vor den Angriffen aufgerufen worden seien, sich in Sicherheit zu bringen.