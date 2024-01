Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte vor wenigen Tagen erneut darauf hingewiesen, dass bereits 378'000 der 2,2 Millionen Einwohner des palästinensischen Küstenstreifens unter einer «katastrophalen» Mangelversorgung litten. Der Rest der Bevölkerung in Gaza sei von einer Nahrungsmittelkrise betroffen. Die Cogat-Behörde hatte dagegen gesagt, es gebe im Gazastreifen hinlänglich Nahrungsmittel. Seit Kriegsbeginn seien 5328 Lastwagen mit 112'120 Tonnen an Lebensmitteln in den Gazastreifen gebracht worden, hiess es in dem X-Beitrag.