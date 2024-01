Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei Einsätzen im Gazastreifen Dutzende Terroristen getötet und eine grosse Menge an Waffen gefunden. Das Militär teilte am Sonntag mit, die Marine habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, von dem aus bewaffnete Palästinenser Truppen attackiert hätten. Man habe so «die Bedrohung entfernt», hiess es in der Stellungnahme. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

21.01.2024 10:23