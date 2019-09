Der Leader des vorletzten Wochenendes, das Disney-Remake "The Lion King", fiel auf den dritten Platz zurück, erneut überholt von "Once Upon A Time ... in Hollywood". Dieser Tarantino-Streifen führt die Charts in der Westschweiz an vor "The Lion King" und "The Secret Life Of Pets 2".

Im Tessin erreichte der Spitzenreiter der Deutschschweiz den zweiten Platz, hinter "The Lion King" und vor "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".

(SDA)