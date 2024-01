Die italienische Regierung hat den milliardenschweren Verkauf des Festnetzes vom Telekomkonzern Tim (ehemals Telecom Italia) an den US-Finanzinvestor KKR abgenickt. Die Regierung unter Premierministerin Georgia Meloni verzichtete darauf, ihr Vetorecht gemäss des sogenannten Golden-Power-Gesetzes zu nutzen, wie Tim am Mittwoch in Rom mitteilte. Die Regierung habe entschieden, dass die gemachten Zugeständnisse den Schutz der strategischen Interessen Italiens gewährleisteten.

17.01.2024 10:38