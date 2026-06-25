Schliesslich gilt es auch in Zukunft schwere Ausgabenpakete zu stemmen, wie etwa die Finanzierung der 13. AHV-Rente oder die steigenden Verteidigungsausgaben. Und auch mittel- bis längerfristig werde der finanzpolitische Druck zunehmen, vor allem aufgrund des demografischen Wandels bei Renten und Gesundheitsversorgung. Trotz solider Finanzen dürften aber höhere Steuereinnahmen nötig werden, so der Bericht.