Gedenkveranstaltungen am Jahrestag des Hamas-Massakers

Am Vorabend begannen in Israel die ersten Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Terrorüberfalls der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. In Tel Aviv kamen Angehörige der fast 400 auf dem Nova-Musikfestival getöteten Menschen zusammen. «Ich stecke immer noch am 7. Oktober fest», wurde die Mutter einer ermordeten jungen Frau in israelischen Medien zitiert. «Die Welt bewegt sich weiter, aber für mich ist die Zeit stehengeblieben.» Ein Israeli, dessen Neffe vom Nova-Festival entführt wurde und vermutlich immer noch im Gazastreifen festgehalten wird, rief der «Times of Israel» zufolge die Regierung auf, so schnell wie möglich eine Einigung mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln zu erzielen.