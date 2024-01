Das ganze Ausmass der Zerstörungen in der Erdbebenregion sei noch immer nicht erfasst, meldeten japanische Medien am Mittwoch. In Städten wie Wajima, Suzu und Noto auf der Halbinsel Noto sind zahlreiche Häuser zerstört oder fielen Bränden zum Opfer. Seit dem starken Beben am Neujahrstag ist die Region von mehr als 150 Nachbeben erschüttert worden, die auch am Mittwoch weiter andauerten.