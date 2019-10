Japan wegen Taifun in höchster Alarmbereitschaft

In einigen Gebieten im Osten kam es bereits zu ersten Stromausfällen. Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten nahe seines Zentrums von bis zu 216 Kilometern pro Stunde droht Tokio und andere Gebiete im Osten Japans mit den schlimmsten Regenfällen seit rund 60 Jahren zu überziehen.

Die Behörden warnten, dass Häuser einstürzen könnten. In Tokios Nachbarprovinz Chiba, wo bereits im September ein starker Taifun gewütet und zu massiven Stromausfällen geführt hatte, könnte es zu weiteren Schäden kommen.

"Hagibis" dürfte am Samstagabend auf Land treffen und am Sonntag Richtung Norden abziehen. Bahnbetreiber hatten bereits frühzeitig starke Einschränkungen des Verkehrs für das Wochenende im Westen und Osten Japans einschliesslich der Hauptstadt Tokio angekündigt.

Die Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) strich für Samstag sämtliche Inlandsflüge sowie die meisten internationalen Flüge von und zu den Tokioter Flughäfen Haneda und Narita. Auch Japan Airlines (JAL) entschied, die meisten Flüge am Samstag zu streichen, abgesehen von jenen in den frühen Morgenstunden.

(SDA)