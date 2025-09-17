Japans Exporte sind belastet durch die Zollpolitik der USA den vierten Monat in Folge gefallen. Im August sind die Ausfuhren insgesamt zwar nur noch leicht gesunken, die Exporte in die USA gingen hingegen stark zurück, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mitteilte. Insgesamt meldete das Ministerium im Jahresvergleich einen Rückgang der Exporte um 0,1 Prozent, nachdem die Ausfuhren im Monat zuvor noch um 2,6 Prozent gesunken waren.