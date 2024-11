Die japanische Exportwirtschaft hat im Oktober überraschend deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Jahresvergleich meldete das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio einen Anstieg um 3,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 1,0 Prozent erwartet. Im Monat zuvor waren Japans Exporte noch um 1,7 Prozent geschrumpft.