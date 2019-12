Joos wurde in Karlsruhe geboren, studierte dort auch Kontrabass und erhielt Trompetenunterricht. Mitte der 1960er-Jahre schloss er sich dem "Modern Jazz Quintett Karlsruhe" an. Erste Solo-Aufnahmen folgten, sie tragen Titel wie "The Philosophy of the Flügelhorn".

Grosse Anerkennung erfuhr Joos im legendären Vienna Art Orchestra, dessen Mitglied er drei Jahrzehnte lang war. Auch beim Salzburger Jazzherbst war Joos wiederholt zu Gast.

(SDA)