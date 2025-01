Der Konzern aus New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey ist seit über 60 Jahren in der Schweiz vertreten und hat derzeit neun Standorte. Darunter seien auch globale Produktionskapazitäten, sagte die Sprecherin. In der Schweiz beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 5600 Mitarbeitende.