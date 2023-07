Das Management um Konzernchef Joaquin Donato peilt jetzt auf Jahressicht abseits des Corona-Impfstoffs einen Erlös in der Spanne von 98,8 bis 99,8 Milliarden US-Dollar (88,2 bis 89,1 Mrd Euro) an. In der Mitte der Bandbreite wäre dies ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits im April hatte der Konzern nach einem starken Jahresstart die Latte angehoben - die neuen Ziele liegen nun an beiden Enden der Spanne nochmals um 0,9 Milliarden Dollar höher.