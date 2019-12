"Joker" bis "Star Wars": 344 Filme für Top-Oscar-Sparte zugelassen

Darunter sind der düstere Thriller "Joker", die Weltraumsaga "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", das Mafiaepos "The Irishman", der südkoreanische Film "Parasite" und der spanische Beitrag "Leid und Herrlichkeit".

Es gibt mehrere Auflagen, um für den Wettbewerb in der Top-Sparte zugelassen zu werden. So müssen die Filme mindestens 40 Minuten lang sein und vor Ende Dezember in einem Kino im Raum Los Angeles angelaufen sein. Im vorigen Jahr traten 347 Filme an, maximal zehn Anwärter werden in die Endrunde gewählt.

Am 13. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Nominierungen in allen Sparten bekannt. Die Oscar-Verleihung findet am 9. Februar statt.

