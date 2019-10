Der Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle übertraf damit die Erwartungen. Er gilt in den USA als umstritten, Kritiker warnten vor der in "Joker" gezeigten Gewalt. Starttermin in der Deutschschweiz ist der 10. Oktober.

Auf dem zweiten Platz landete der Animationsfilm "Abominable" mit zwölf Millionen Dollar, gefolgt von dem britischen Historiendrama "Downton Abbey". Die Fortsetzung der gleichnamigen Fernsehserie spielte acht Millionen Dollar ein.

(SDA)