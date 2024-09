Robustere Strukturen bei Banken gefordert

Damit sich ein Fall wie der Untergang der CS nicht wiederholt, braucht es laut Jordan bei Banken «eine robustere Struktur der Depositen, also mehr Termineinlagen und weniger Sichteinlagen, die jederzeit abgezogen werden können.» Zudem sollten mehr Sicherheiten so vorbereites sein, dass sie auch übertragen werden könnten, so Jordan weiter.