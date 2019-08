Jugendlicher soll Kind aus 10. Stock der Tate Modern geworfen haben

Der Zustand des Kindes ist kritisch, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte. Das Opfer schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf und wurde an Ort und Stelle versorgt. Ein Helikopter brachte das Kind in ein Spital.

Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis darauf, dass der 17-Jährige das Kind kannte. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag. Zu dem Zeitpunkt sollen Tausende Besucher in dem Museum gewesen sein, darunter viele Familien mit Kindern.

Die Tate Modern ist eines der weltweit grössten Museen für zeitgenössische Kunst. Sie war im vergangenen Jahr die beliebteste Touristenattraktion Grossbritanniens. Das Museum ist in einem umgebauten Kraftwerk an der Themse untergebracht.

(SDA)