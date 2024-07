Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär hat einen neuen Konzernchef gefunden. Spätestens am 1. Februar übernimmt Stefan Bollinger das Steuer des Zürcher Instituts, wie Bär am Dienstag mitteilte. Bollinger sei derzeit Co-Head Private Wealth Management für die Region Europa, Naher Osten und Afrika bei Goldman Sachs in London.