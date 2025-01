Bei der verkauften Gesellschaft handelt es sich um die Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. mit verwalteten Vermögen (AuM) per Ende November 2024 in Höhe von 61 Milliarden brasilianischen Real bzw. 9 Milliarden Franken. Sie ist laut den Angaben mit Niederlassungen in São Paulo, Belo Horizonte und Rio de Janeiro ein «führender unabhängiger Vermögensverwalter in Brasilien mit einem hochkarätigen Kundenstamm, der sich auf das gehobene und sehr vermögende Segment konzentriert».