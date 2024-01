Über die beiden Volksinitiativen entscheiden Volk und Stände am 3. März. Die Jungen Grünen befassten sich zudem mit der Reform der beruflichen Vorsorge, die das Parlament in der Frühjahrssession vor einem Jahr verabschiedet hatte. Sie lehnen die Vorlage ab, wie sie am Samstagabend auf X (vormals Twitter) mitteilten. Auch die Referendumsabstimmung zur BVG-Reform steht noch im laufenden Jahr an.