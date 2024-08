Thailand bekommt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Frau zur Regierungschefin: Die erst 37 Jahre alte Paetongtarn Shinawatra, Vorsitzende der Regierungspartei Pheu Thai und Erbin einer steinreichen Dynastie, wurde am Vormittag (Ortszeit) im Parlament mit deutlicher Mehrheit gewählt. Sie wird damit die jüngste Ministerpräsidentin aller Zeiten in dem südostasiatischen Königreich.