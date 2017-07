Junge Mutter stirbt im Wallis nach Rettung ihres Sohnes

Der Knabe fiel am 3. Juli aus bislang unbekannten Gründen bei einem Spaziergang ins Wasser, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Der 33-jährige Mutter gelang es zwar, ihren Sohn aus dem Wasser zu ziehen, allerdings fiel sie selbst in den Weiher.

Die Frau aus der Elfenbeinküste, die nicht schwimmen konnte, wurde von Drittpersonen aus dem Weiher gerettet. Ein Helikopter der Air-Zermatt flog die in der Region Crans-Montana wohnhafte Frau ins Spital von Sitten.

Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde sie am 6. Juli ins Universitätsspital Lausanne (CHUV) überführt. Dort erlag sie ihren Verletzungen am Dienstagabend. Der dreijährige Knabe blieb beim tragischen Unfall unverletzt.

(SDA)