Junge Vögel sind meist nur scheinbar verlassen und hilflos

Zurzeit herrscht Hochbetrieb bei der Vogelwarte: Täglich würden zahlreiche scheinbar verwaiste Jungvögel in der Vogelpflegestation eingeliefert, teilte diese am Dienstag mit.

Diese gut gemeinte Hilfe sei aber in den meisten Fällen nicht nötig, betont die Vogelwarte. Im Gegenteil: "Oft führt sie dazu, dass gesunde Vögel von ihren Eltern getrennt werden."

Denn ein Jungvogel sei meist nur scheinbar verlassen und hilflos. Auch wenn er das Nest bereits verlassen habe, werde er von seinen Eltern weiterhin umsorgt und gefüttert, heisst es.

Wer also einen jungen Vogel findet, soll ihn grundsätzlich an seinem Fundort lassen. Einschreiten soll man nur, wenn sich ein Vogel in unmittelbarer Gefahr befindet oder wenn er verletzt ist. Dann bringe man ihn am besten in die nächste Pflegestation, rät die Vogelwarte.

(SDA)