Junger Mann beim Surfen in der Aare tödlich verunglückt

Die Polizei wurde am Samstagmittag alarmiert, weil bei der Jabergbrücke in Kiesen ein Aaresurfer in Not geraten war, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatten der Mann und eine weitere Person in der Aare gesurft, als der Verunglückte plötzlich um Hilfe rief. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen der Begleitperson verschwand er im Wasser.

Einsatzkräfte und helfende Passanten konnten den Surfer bei Münsingen aus dem Wasser bergen. Er wurde umgehend reanimiert und dann in kritischem Zustand mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht. Dort starb er später.

