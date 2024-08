Hammel lebt mit seiner Frau und seiner 9-jährigen Tochter derzeit in Thailand und leitet beim Schweizer Vertriebsspezialist DKSH den Geschäftsbereich Technologie für die Märkte Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar. Zuvor leitete er den Technologiebereich für den chinesischen Markt mit Sitz in Shanghai. Davor war er für das Schweizer Unternehmen Erowa in China tätig.